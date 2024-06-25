Западные страны в отчаянии

Массированная атака на Крымский полуостров получила огромный резонанс. В результате вероломного нападения на Севастополь пострадали более 150 человек. На Западе выступили с новым громким и весьма разоблачительным заявлением по поводу случившегося. Своим видением ситуации поделился отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод.



Европейский военный подчеркнул, что нападение на мирный крымский город продемонстрировало всему международному сообществу откровенное вранье киевского режима и коллективного Запада. Бод напомнил, что при передаче Вооруженным силам Незалежной американских ракет ATACMS было объявлено, что они не станут использоваться против гражданского населения.

"Когда США передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так", – обратил особое внимание военный аналитик.

Бод отметил, что изначально объявлялось о необходимости сдержать продвижение пехоты армии России, для чего и нужны были мощные ракеты. Но в итоге их стали использовать для обстрела мирных жителей. Отставной полковник считает, что Запад разрешает ВСУ действовать преступным образом, так как в отчаянии из-за провалов Киева.

Напомним, ранее Украина совершила новую атаку кассетными снарядами по России.