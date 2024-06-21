Орбан заявил о намерении НАТО отправить военную миссиу на Украину

Одна страна отказалась участвовать в инициативе

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что решение НАТО об отправке военной миссии на Украину фактически принято. Западные страны постепенно приближаются к линии фронта, хотя раньше старались держаться от нее подальше – за подобные шаги всем придется платить огромную цену, отметил он.

По словам политика, он сумел договориться с Йенсом Столтенбергом, чтобы Венгрия не принимала участия в военной миссии НАТО на Украине. Если начнется фактическая отправка войск, то Будапешт в любой момент сможет отказаться от своего вклада.

"Я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти. Если удачно сложатся звезды, то получится убедить машиниста, и дальше не поедет никто", – говорит Орбан.

При этом премьер-министр считает, что только Дональд Трамп обладает возможностью остановить отправку армии альянса на Украину, если придет на пост президента в 2024 году.

Официально в НАТО заявляют, что пока единой точки зрения по поводу переброски военной миссии к зоне боевых действий нет. Одни страны выражают готовность собрать подразделения в ближайшее время, другие называют это невероятно опасным шагом, способным привести к началу третьей мировой войны.

Ранее стала известна реакция Запада и Украины на мирное предложение Владимира Путина.