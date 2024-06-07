Профессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию

В Лондоне раскрыли горькую ошибку НАТО в отношении России: "Поколение дураков"
Фото: www.unsplash.com
Глупость альянса может дорого стоить миру

Многие западные политики всеми силами работают на эскалацию ситуации на международной арене. Однако более дальновидные эксперты хорошо понимают, чем это может обернуться. На горькую ошибку Североатлантического альянса в отношении России указал профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли.

Известный британский эксперт подчеркнул, что лидеры стран, входящих в блок НАТО, зря считают, что Российскую Федерацию можно запугать и заставить отступить. Такая недальновидная позиция способна привести к весьма плачевным последствиям для всего человечества, вплоть до развязывания новой мировой войны.

"Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить", – эмоционально заявил британский профессор.

Эксперт подчеркнул, что кровавые войны часто начинаются из-за того, что какой-то стороне кажется, что она легко может победить противника на поле боя, а тот настолько запуган, что сразу же сдастся. Как подчеркнул профессор, подобный подход в отношении России однозначно не сработает.

К слову, ранее стало известно, что российская армия успешно разгромила два катера, отправленные Вооруженными силами Украины в сторону Крымского полуострова.

Источник: YouTube-канал ✓ Надежный источник
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