Чешская Lidovky: переговоры по Украине должны проходить в полной секретности

"Никто не должен знать": в Европе обозначили условие перемирия на Украине
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Все громче звучат разговоры о необходимости мирных переговоров

Украинские военные продолжают гибнуть на полях проведения спецоперации по денацификации киевского режима. Руководители Незалежной упрямятся и бросают новое "пушечное мясо" на поле боя. При этом даже в западных странах все отчетливее слышны разговоры о необходимости начать мирные переговоры. В Чехии обозначили условие перемирия на Украине.

Местное авторитетное издание Lidovky утверждает, что ключ к успеху переговорного процесса заключается в том, что он должен проходить в рамках абсолютной секретности. Буквально никто, кроме непосредственных участников переговоров, не должен быть в курсе происходящего.

В статье отмечается, что мир может наступить в результате полного истощения ресурсов Вооруженных сил Незалежной и усталости всего украинского народа от непрекращающихся военных действий.

"Но предпосылка успеха – секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", – подчеркнул автор материала.

В статье также указано, что так называемый мирной саммит в Швейцарии не приблизил завершение конфликта, так как вопросы реального переговорного процесса там даже не поднимались. Кроме того, мероприятие прошло без участия России.

К слову, ранее в Швейцарии больно укололи провалившийся Киев. 

Источник: Lidovky ✓ Надежный источник
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