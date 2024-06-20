Guardian: предоставленные Украине истребители F-16 бросят в бои под Харьковом

На Западе раскрыли, в какой город направят истребители F-16 для ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Незалежная нуждается в поддержке

Провалы украинской армии на фронте вызывают серьезную обеспокоенность у западных кураторов Киева. Американцы и европейцы не готовы отказаться от идеи руками Украины нанести максимальный урон нашей стране. Уже достаточно давно разминается тема отправки Вооруженным силам Незалежной мощных американских истребителей F-16. Теперь на Западе раскрыли, в какой город направят крылатое оружие.

Авторитетное западное издание Guardian утверждает, что американские истребители хотят использовать для боев под Харьковом. Кураторов киевского режима очень печалит, что российская армия сохраняет безусловное превосходство в воздухе на Харьковском направлении. За счет боевых самолетов они хотят это исправить. Такой информацией с журналистами поделились хорошо осведомленные источники.

"Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия во втором городе Украины (Харькове)", – указано в статье.

В то же время очевидно, что у бойцов украинской армии будут серьезные проблемы с использованием американских истребителей. Для того чтобы управлять крылатыми машинами, нужны высококвалифицированные пилоты, а также обширная группа опытных сотрудников на земле.

К слову, ранее стало известно о сокрушительном ударе польских властей по беглецам с Украины.

Источник: Guardian ✓ Надежный источник
По теме

Российских министров неожиданно вывели из зала на встрече Путина и Кима

Стало известно, почему так произошло

США нашли замену Зеленскому

Стало известно, когда это может произойти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей