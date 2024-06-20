Незалежная нуждается в поддержке

Провалы украинской армии на фронте вызывают серьезную обеспокоенность у западных кураторов Киева. Американцы и европейцы не готовы отказаться от идеи руками Украины нанести максимальный урон нашей стране. Уже достаточно давно разминается тема отправки Вооруженным силам Незалежной мощных американских истребителей F-16. Теперь на Западе раскрыли, в какой город направят крылатое оружие.



Авторитетное западное издание Guardian утверждает, что американские истребители хотят использовать для боев под Харьковом. Кураторов киевского режима очень печалит, что российская армия сохраняет безусловное превосходство в воздухе на Харьковском направлении. За счет боевых самолетов они хотят это исправить. Такой информацией с журналистами поделились хорошо осведомленные источники.

"Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 направят для противодействия во втором городе Украины (Харькове)", – указано в статье.

В то же время очевидно, что у бойцов украинской армии будут серьезные проблемы с использованием американских истребителей. Для того чтобы управлять крылатыми машинами, нужны высококвалифицированные пилоты, а также обширная группа опытных сотрудников на земле.

К слову, ранее стало известно о сокрушительном ударе польских властей по беглецам с Украины.