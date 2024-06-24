Бывший аналитик ЦРУ предрек Украине потерю Киева и Одессы

Это может случиться двумя способами

Россия с гарантией установит контроль над Одессой и Киевом, но вопрос в том, каким образом. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, это может может пройти мирным и силовым путями.

Американец напомнил, что для России оба города имеют особое историческое значение. Поэтому вряд ли от их завоевания будут отказываться в рамках спецоперации. Не исключено, что аналогичная судьба может ждать и Николаев.

"Они (русские) в конечном счете возьмут их", – уверен эксперт.

Однако города можно включить в состав России мирным путем или военным. И во втором случае погибнет очень много украинских солдат, говорит Джонсон. Он считает, что российская сторона совершенно не заинтересована в западной части Украины, поскольку там проживает много поляков, венгров и румынов.

В Киеве признают, что сейчас ситуация на поле боя является сложной, однако пока речи о переговорах с Москвой не идет. Украинская сторона надеется на новую помощь со стороны Запада – уже на следующей неделе им может поступить первый транш из доходов от замороженных российских активов, который пойдет на закупку вооружения.

Ранее стало известно, что Украина нанесла новый удар касетными снарядами по Донбассу.