Украинцы столкнулись с тяжелым испытанием

Вооруженные силы Незалежной терпят провал за провалом на фронте, армия несет колоссальные потери в живой силе, что заставляет Киев активно искать новое "пушечное мясо" среди измученного украинского народа. О том, что происходит с несчастными новобранцами, рассказал известный британский эксперт Александр Меркурис.



Западный аналитик подчеркнул, что в последнее время мобилизация проводилась особенно активно, так что ряды украинской армии пополнили тысячи новых вояк. При этом у киевского военного командования абсолютно нет времени на то, чтобы обеспечить солдатам качественную подготовку. В итоге на передовую бросают совсем необученных людей. Такую жуткую правду о новобранцах британец раскрыл, сославшись на соответствующие доклады.

По словам Меркуриса, людей швыряют на передовую после очень скромного обучения, которое занимает чуть больше месяца. Очевидно, что за такой срок невозможно стать нормальным солдатом. Британец посетовал, что необученные новобранцы абсолютно не хотят воевать за киевский режим и отправляться на передовую. Без должного обучения они становятся расходным материалом.

"Большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них очевидно люди, которые не хотят воевать", – поделился своими размышлениями аналитик из Британии.

К слову, ранее стало известно, что российская армия разгромила крупный распределительный центр ВСУ с западным оружием.