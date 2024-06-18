Британский аналитик указал на сокращение масштабов для переговоров для Украины

"Масштаб сокращается": на Западе дали неожиданную оценку спецоперации
Фото: www.unsplash.com
Эксперты из всех стран внимательно следят за развитием событий

Западные политики продолжают всеми силами поддерживать киевский режим и активно работают на эскалацию ситуации. Американские и европейские государственные деятели не раз подчеркивали, что готовы на многое для того, чтобы обеспечить победу Незалежной. Тем временем, западные аналитики смотрят на ситуацию значительно более трезвым взглядом. Так, известный британский эксперт Александр Меркурис выступил с неожиданной оценкой спецоперации.

Несмотря на воинственные заявления первых лиц западных государств, реальное положение дел в украинской армии оставляет желать лучшего. Меркурис указал на то, что масштабы возможностей киевского режима в контексте будущих мирных переговоров с каждым днем сокращаются. Власти Украины зря тянут резину, чем дольше они будут откладывать мирное урегулирование конфликта, тем хуже станут условия для верховодов Незалежной.

"С каждым днем позиция Украины слабеет и для приговоров масштаб сокращается", – подчеркнул британский аналитик.

Британец добавил, что западные лидеры оказались в сложной ситуации, они не готовы к мирному разрешению ситуации, но, вместе с тем, не знают, как действовать дальше. 

К слову, ранее Александр Меркурис раскрыл жуткую правду о новых солдатах в ВСУ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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