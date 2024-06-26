Макгрегор указал на интерес Турции к БРИКС и потерю этого союзника США по НАТО

В США заявили о потере союзника по НАТО из-за связи с Москвой
Фото: www.unsplash.com
Политика Вашингтона дала обратный эффект

Американские власти приложили колоссальные усилия для того, чтобы попытаться сделать Россию страной-изгоем. В Белом доме надеялись использовать российскую спецоперацию по демилитаризации киевского режима в качестве повода обвинить Москву в агрессии и стремлении захватить мир. Однако крупные игроки международной арены не попались на этот хитрый трюк Вашингтона. Более того, сами США начали стремительно терять очки в мировом пространстве.

Своим мнением по этому поводу поделился бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор. Известный аналитик заявил о потере союзника Америки по НАТО из-за укрепления отношений с Москвой. Речь идет о Турции. Отставной военный отметил, что эта страна проявляет активный интерес к созданию более тесных связей с Россией. Более того, уже вскоре Анкара может вступить в БРИКС.

"Тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы. Турция, наш прежний союзник по НАТО, теперь, вероятно, присоединится к БРИКС", – поделился неутешительными для вашингтонской администрации выводами Макгрегор.

Эксперт обратился к властям Соединенных Штатов Америки с призывом немедленно снять розовые очки и наконец-то увидеть, что теперь Вашингтон постепенно оказывается в изоляции и стремительно теряет свои позиции на международной арене. Таким образом, гегемония США уже в самое ближайшее время может сойти на нет.

К слову, ранее США забились в панике из-за возмездия России за удар по Крымскому полуострову.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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