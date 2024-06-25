В МИД заявили о высоком риске столкновения ядерных держав

Россия может обеспечить свою безопасность благодаря богатым арсеналам оружия

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков утверждает, что в текущей ситуации существет высокая вероятность столкновения стран, в чьем арсенале есть ядерное оружие. Такое заявление он сделал в рамках "Примаковских чтений".

Он отметил, что западные государства недооценивают готовность России стоять за свои интересы. И сложившаяся обстановка в международном пространстве не имеет простых решений и легких выводов.

"Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", – заявил Рябков.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия сможет обеспечить собственную безопасность благодаря арсеналам ядерного оружия на десятилетия вперед. На данный момент Москва обладает достаточными ресурсами, чтобы донести до Запада сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже если вторая сторона категорически отказывается от диалога.

Ранее глава СНБО Украины заявил, что Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в ближайшее время, поскольку "хочет жить". Вынудить пойти на такой шаг его могут провалы в зоне СВО и внутреннее неспокойство в России.