ФСБ обвинила Хельсинки в провоцировании миграционного кризиса на границе

ФСБ выступила с жестким обвинением к Финляндии: "Стали заложниками"
Фото: www.unsplash.com
Хельсинки намеренно искажает реальность

Финские власти продолжают обвинять российскую сторону в создании так называемого "миграционного кризиса" на общих рубежах. Однако на самом деле именно Хельсинки виноват в обострении ситуации в приграничной зоне. С жестким обвинением в адрес финских властей выступил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Как известно, Финляндия ранее заявила, что наша страна якобы специально выдавливает мигрантов в европейские государства. Под прикрытием этого повода Хельсинки в одностороннем порядке начал закрывать пункты пропусков между странами и ограничил пассажирское сообщение.

Как подчеркнул генерал армии, в реальности ситуация обстоит совсем иначе. Именно Хельсинки виноват в создании "миграционного кризиса". Дело в том, что незадолго до активизации мигрантов со стороны России в западной прессе стремительно распространялась информация о том, что финны готовы раскрыть объятия для всех беженцев, даже тех, кто приедет в страну незаконно. Разумеется, такие призывы возымели действие – в республику попытались попасть выходцы из африканских и азиатских стран, а также с Ближнего Востока.

Именно финская пропаганда активизировала потоки мигрантов. При этом, когда Хельсинки начал закрывать пункты пропуска, многие иностранцы, не успевшие попасть в Финляндию, оказались в безвыходной ситуации.

"Порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", – подчеркнул представитель ФСБ.

К слову, ранее в ФСБ сделали громкое заявление о ядерных ударах по России, которые активно отрабатывают страны НАТО.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Губернатор устроил публичную порку мэру Белгорода

Он остался недоволен скоростью работ по восстановлению поврежденных домов

Вскрылся странный ход полковника охраны Зеленского в начале СВО

У военного был свой взгляд на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей