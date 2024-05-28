Хельсинки намеренно искажает реальность

Финские власти продолжают обвинять российскую сторону в создании так называемого "миграционного кризиса" на общих рубежах. Однако на самом деле именно Хельсинки виноват в обострении ситуации в приграничной зоне. С жестким обвинением в адрес финских властей выступил руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.



Как известно, Финляндия ранее заявила, что наша страна якобы специально выдавливает мигрантов в европейские государства. Под прикрытием этого повода Хельсинки в одностороннем порядке начал закрывать пункты пропусков между странами и ограничил пассажирское сообщение.

Как подчеркнул генерал армии, в реальности ситуация обстоит совсем иначе. Именно Хельсинки виноват в создании "миграционного кризиса". Дело в том, что незадолго до активизации мигрантов со стороны России в западной прессе стремительно распространялась информация о том, что финны готовы раскрыть объятия для всех беженцев, даже тех, кто приедет в страну незаконно. Разумеется, такие призывы возымели действие – в республику попытались попасть выходцы из африканских и азиатских стран, а также с Ближнего Востока.

Именно финская пропаганда активизировала потоки мигрантов. При этом, когда Хельсинки начал закрывать пункты пропуска, многие иностранцы, не успевшие попасть в Финляндию, оказались в безвыходной ситуации.

"Порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", – подчеркнул представитель ФСБ.

К слову, ранее в ФСБ сделали громкое заявление о ядерных ударах по России, которые активно отрабатывают страны НАТО.