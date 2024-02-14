Россияне начали распродавать жилье в Финляндии - СМИ

Условия для жизни в европейской стране отражаются на положении иностранцев

Интерес россиян к покупке недвижимости в близлежащих европейских странах продиктован несколькими причинами. Это и более легкая транспортная доступность, и возможность путешествовать.

Финляндия, транспортное сообщение с которой было всегда довольно прозрачным, долгое время была излюбленным местом для посещения россиянами. Помимо этого, многие граждане РФ успели приобрести недвижимость на территории этой страны.

Согласно статистике, в 2008 году россияне купили там 907 объектов недвижимости. В 2014 году показатель резко упал, и продажи европейцев составили 140 объектов. В 2022-м было проведено 282 сделки купли-продажи. В 2023 году – всего 64.

На сегодняшний день в Финляндии продается очень много жилья по довольно низким ценам – и россияне чаще всего начинают распродавать недвижимость в стране, которая когда-то казалось идеальной для проживания для многих желающих переехать на Запад. Так, например, нижний порог стоимости составляет всего 700 тысяч рублей. А небольшой таунхаус площадью в 52 квадратных метра можно приобрести за 775 тысяч рублей. Вариантов масса на любой вкус. Однако продавцы забывают упомянуть причины, по которым европейское жилье стоит так дешево. Какие подводные камни могут ожидать покупателя из России?

Сделка онлайн

Практически во всех объявлениях стоит пометка, что купить жилье можно дистанционно. Это вполне объяснимо – других вариантов сейчас просто нет. Но даже при условии открытой границы оформление документов купли-продажи не является основанием для въезда в Финляндию.

Высокие коммунальные платежи

Стоимость света и отопления в Европе, как известно, не из дешевых. В Финляндии в среднем в месяц на это вы будете тратить до 182 евро. В пересчете на текущий курс (14.02.2024) – это 17801, 42 рублей в месяц. При этом в некоторых домах до сих пор предлагают греться с помощью дров.

Право собственности

В Финляндии дело обстоит не так как в России. Если вы купили квартиру, это не значит, что вы ее владелец. Речь идет о паях в жилищном кооперативе. И если общим собранием запрещено ставить в квартире, например, стиральную машину, вы должны соблюдать это правило.

Коллекторы

Если вы задолжаете за вывоз мусора, отопление, расчистку снега во дворе и прочие придомовые работы, то вас отдадут в "нужные" руки. Спрос будут производить специально обученные профессионалы своего дела. Ваш пай в кооперативе могут выставить на продажу за долги.

Безопасность

Гораздо проще, конечно, купить дом. Однако его тоже нужно содержать, если вы там не проживаете. Обогрев стоит фантастических денег, а от маргиналов, которые могут позариться на вашу недвижимость, никто не застрахован.