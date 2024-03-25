Финляндия напугана происходящим на границе с Россией

Безопасность страны под угрозой

Финляндия продолжает заниматься укреплением совместной границы с Россией, застраивая все двухметровым забором. Однако финны признаются, что вряд ли это станет достаточно эффективным препятствием для нелегалов.

По их словам, серьезную роль в поддержании безопасности на границе играли также приграничные поселения. Местные жители оснащают свои дома камерами и докладывают правоохранителям о любых попытках проникнуть на территорию Финляндии незаконным способом.

Однако в последние годы все меньше финнов хотят жить в таком удалении от центра страны. Отток населения с юго-востока может серьезно отразиться на приграничной безопасности, и это сильно пугает Финляндию.

Люди жалуются, что больше не хотят жить в небольших населенных пунктах, поскольку они приходят в запустение. Инфраструктура в упадке, никаких услуг нет, население стареет, подходящей работы для граждан тоже не найти. В некоторых местах приходится закрывать школы, библиотеки, поскольку детей там становится все меньше.

Ранее сообщалось, что Финляндия готова навсегда закрыть два КПП на границе с Россией.