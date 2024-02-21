Финляндия готова навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Однако местные власти пока что выступают против

Хельсинки предлагает полностью закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией, которые ранее создали для импорта древесины, производимой соседями.

Речь идет о временных КПП "Париккала" и "Инари": первый ранее был закрыт на длительное время из-за европейских экономических рестрикций, введенных в отношении России, а второй – из-за прекращения поставок российской древесины.

В начале "нулевых" на границе Финляндии и РФ действовали более десяти переходов, которые действовали в качестве временных. Последний раз временные КПП закрывали семь лет назад. Финская пограничная служба в своей инициативе ссылается на прекращение импорта древесины, которая широко использовалась страной в промышленной отрасли.

Впрочем, региональные власти выступают за сохранение перехода "Париккала" и выражает надежду на скорое появление международного перехода. В Лиексе также выступают за сохранение КПП. Напомним, решением Хельсинки КПП "Париккала" закрыт с весны 2022 года.

Финляндия примет окончательное решение весной или летом 2024 года, утверждает Yle.

А ранее "Утро" рассказывало, почему россияне вдруг начали массово продавать жилье в Финляндии – "распродажа" приобретенной соотечественниками в соседней стране недвижимости не в последнюю очередь связана с проблемами при въезде в Финляндии.