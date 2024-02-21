Финляндия готова навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Финляндия готова навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Фото: IMAGO/Minna Raitavuo/www.globallookpress.com
Однако местные власти пока что выступают против

Хельсинки предлагает полностью закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией, которые ранее создали для импорта древесины, производимой соседями. 

Речь идет о временных КПП "Париккала" и "Инари": первый ранее был закрыт на длительное время из-за европейских экономических рестрикций, введенных в отношении России, а второй – из-за прекращения поставок российской древесины.

В начале "нулевых" на границе Финляндии и РФ действовали более десяти переходов, которые действовали в качестве временных. Последний раз временные КПП закрывали семь лет назад. Финская пограничная служба в своей инициативе ссылается на прекращение импорта древесины, которая широко использовалась страной в промышленной отрасли.

Впрочем, региональные власти выступают за сохранение перехода "Париккала" и выражает надежду на скорое появление международного перехода. В Лиексе также выступают за сохранение КПП. Напомним, решением Хельсинки КПП "Париккала" закрыт с весны 2022 года. 

Финляндия примет окончательное решение весной или летом 2024 года, утверждает Yle.

А ранее "Утро" рассказывало, почему россияне вдруг начали массово продавать жилье в Финляндии – "распродажа" приобретенной соотечественниками в соседней стране недвижимости не в последнюю очередь связана с проблемами при въезде в Финляндии.

Источник: Yle ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции честно объявили об острой зависимости от России

Парламент страны заявил, что потребность в РФ только растет

Советский певец Юрий Антонов отказался выступать перед россиянами

Композитор твердо обозначил свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей