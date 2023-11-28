Финляндия стянула дополнительные силы к границам с Россией

Финляндия стянула дополнительные силы к границам с Россией
IMAGO/Sasu Mäkinen/www.globallookpress.com
Евросоюз отправил на помощь Хельсинки офицеров погранслужбы с переводчиками, чтобы справиться с "гибридным вызовом"

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex приняло решение направить пятьдесят офицеров погранслужбы, а также дополнительный персонал с патрульными автомобилями в Финляндию, чтобы усилить контроль на государственных границах страны.

В отправленную группу вошли также сотрудники, специализирующиеся на регистрации лиц, обращающихся за предоставлением убежища, чиновники, которые оформляют необходимые документы, и переводчики.

Часть группы оказалась в Финляндии уже 28 ноября. К середине ближайшей недели основная часть сотрудников уже приступит к работе.

До этого момента на границе с Россией со стороны Финляндии работали лишь десять человек из Frontex. В агентстве заявили, что решение об усилении является демонстрацией единства Евросоюза, который таким образом борется с "гибридными вызовами".

В агентстве указали, что принятые меры вызваны не только необходимостью не только защитить границы Финляндии, но и разобраться с "гуманитарным аспектом", принимая во внимание непогоду на границе и "неподготовленность" беженцев.

Frontex называет свою роль в мобилизации ресурсов важной в укреплении безопасности европейских границ, указав, что внешние границы Финляндии в 1340 километров остаются "коллективной заботой" всей Европы.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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