Специалисты рассказали об амбициях соседей

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Финляндия в случае, если Запад одержит победу в противостоянии, заберет себе часть российских территорий, которые ранее были закреплены за страной. По его мнению, власти уже договорились с союзниками о том, что и кому будет отдано.

Эксперт полагает, что у Финляндии имеются территориальные амбиции не только по отношению к России, но еще и Эстонии, Швеции и Норвегии.

"Нет претензий к Индонезии, потому что она далеко",– уверяет он.

Межевич выразил мнение, что нельзя относиться к этому как к "текущей повестке", призвав обратить более пристальное внимание на амбиции соседнего государства.

Ранее стало известно, что Финляндия начала возводить барьер на границе с Россией. На такой шаг она пошла после заявлений о нашествии нелегалов из Азии и Африки, которые пользуются РФ как транзитной страной для попадания в ЕС.