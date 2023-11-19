Финляндия начала возводить барьер на границе с Россией

Прибалтика опускает железный занавес

Финляндские вооруженные силы подключились к пограничной службе страны на действующих пунктах у российских границ после закрытия остальных. Об этом сообщили в Пограничной охране Финляндии сегодня, 19 ноября. Ныне вооруженные силы заняты строительством барьеров у границ с РФ.

Круглосуточная работа оставшихся четырех пунктов в Финляндии ныне не доступна ни на одном из них. Три пункта закрылись к 15:00 по московскому времени. В выходные дни для пересечения границ доступен лишь пункт Вартиус-Люття, который будет закрыт в 19:00 по МСК.

На КПП Вартиус финляндская сторона приступила к строительству временных ограждений. Пограничникам помогает армия. Здесь возводятся защитные сооружения – по утверждению Финляндии, для обеспечения работы самого КПП.

Ранее погранслужба страны утверждала, что ночь на 19 ноября прошла штатно. Правительство Финляндии до этого заявляло, что приняла решение о полном закрытии границ с Россией сроком до 18 февраля 2024 года на юго-востоке.

После закрытия половины из восьми КПП по решению Хельсинки только два ведут прием заявлений об убежище.

В МИД России ранее заявили, что Москва будет требовать объяснений от Хельсинки – и в дальнейшем определит ответные меры. Посольство РФ в Финляндии также указало, что ждет от Хельсинки пояснений на этот счет.