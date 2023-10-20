Кремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России

Кремль ответил Латвии на угрозы закрыть Балтийское море для России
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Москва задала Риге весьма интересный вопрос, отвертеться от которого не получится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для России. Пресс-секретарь президента РФ призвал того подумать, каким образом решить вопрос, когда будут установлены все причастные к подрыву "Северных потоков".

Таким образом в Кремле прокомментировали инициативу Риги лишить РФ прохода судов в море при доказательствах причастности Москвы к подрыву Balticconnector, проходящего от Эстонии до Финляндии.

Песков уточнил, что в таком случае Латвия должна поступить соответствующим образом в отношении виновных к подрыву "Северного потока" и "Северного потока-2".

Пресс-секретарь указал, что российская сторона в принципе никогда не была связана с действиями подобного характера – и не будет иметь к таковым никакого отношения. 

Напомнил, до этого Ринкевичс выразил уверенность, что НАТО необходимо закрыть России выход в Балтийское море, если выяснится ее причастность к повреждениям газопровода Balticconnector – однако уточнил, что необходимо ориентироваться на результаты расследования инцидента, которое в настоящее время продолжается.

Хотя вопрос еще не выносился на обсуждение на уровне НАТО, союзники по альянсу приняли решение о проведении патрулей в водах Балтийского моря, заявил президент Латвии.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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