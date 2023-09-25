Финнов озадачил внезапный запуск российской ракеты в Балтике

Подобное происходит нечасто

На прошлой неделе экипаж корвета "Стойкий" провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса "Редут". Это произошло внезапно, чем серьезно озадачило финнов. Военный эксперт Ансси Мункки в беседе с Ilta-Sanomat отметил, что подобное случается нечасто.

По его словам, более вероятно, что российский флот стрелял в южной части Балтийского моря. Он отметил, что любой запуск ракеты требует особого планирования и точных мер по предотвращению любых внеплановых событий, передает RT.

"Возможно, на данном судне проводились работы по техническому обслуживанию или модернизации", – заявил специалист.

При этом Мункки подчеркнул, что российская сторона сделала все по правилам – перекрыла воздушное и морское движение, разослав соответствующие уведомления. Дополнительно за стрельбами следили порядка десяти кораблей Балтийского флота, напоминает телеканал "360".

Финны считают, что если бы Россия захотела, то могла бы оказать давление на Финляндию в международной морской зоне, чтобы затруднить судоходство. Объявление опасных зон считается законной практикой, но в результате может серьезно отразиться на товарообороте.

Ранее президент Финляндии рассказал, как устроил провокацию на встрече с Путиным.