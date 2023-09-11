Альянс готов к сражению: НАТО послало России однозначный сигнал

Западные страны решили не медлить

Североатлантический альянс в следующем году проведет крупнейшие совместные командные учения стран со времен холодной войны. Ожидается, что в них будут принимать участие порядка 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Основная цель манервор – подготовиться к отражению российской атаки, сообщает FT.

Учения получили название "Стойкий защитник" (Steadfast Defender). Образ предполагаемого противника строили на основе модели управления войсками в России, которые получили на фоне украинского конфликта, – его будут условно называть "Оккасус", что в переводе с латыни означает "Закат".

По данным журналистов, во время маневров намереваются использовать реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск. К подобному техническому новшеству прибегнут впервые, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ожидается, что учения проведут на полигонах в Германии, Польше и Прибалтике в феврале и марте.

"По словам представителей НАТО, учения также рассматриваются как ключевая часть демонстрации Москве того, что альянс готов к сражению", – послали они однозначный сигнал России, указывает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что страны НАТО оказались в панике после того, как российские военные нанесли удар рядом с границами Европы.