Россия ударит по НАТО из-за истребителей F-16

Россия ударит по НАТО из-за истребителей F-16
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Такого мнения придерживается военный аналитик

Если Запад начнет переправлять на Украину свои истребители F-16, то Россия может рассматривать это как casus belli – формальный повод для объявления войны. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, вряд ли украинская сторона станет концентрировать самолеты вдоль границы в европейских странах. К примеру, на аэродромах Польши, Румынии или даже Венгрии. Ведь в случае нанесения ударов по российским территориям это станет опасным прецедентом.

"Даже если самолет взлетел, а в воздухе стал применять ракеты, это является нападением страны НАТО на Россию", – подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.

При этом он полагает, что поставки F-16 на Украину будут искусственно задерживать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Для американцев это может оказаться проигрышным шагом, поскольку вдруг выяснится, что истребители не настолько действенные, как о них рассказывали в СМИ.

Михайлов допускает, что несколько самолетов передадут в пользование ВСУ, снимут пару пропагандистких роликов, но в боях их применять не станут – ведь российские системы дальнего действия способны бить на расстоянии 200 км. И как только F-16 окажутся в зоне действия, их собьют, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее европейские эксперты выразили мнение, что поставки западных истребителей Украине могут обернуться катастрофой, которая приведет к полному краху страны.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
По теме

В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна

Премьер-министр Армении начал заговариваться

Заработало: россиянам сообщили хорошие новости о Visa и Mastercard

Один банк начал проводить операции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей