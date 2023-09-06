Россия ударит по НАТО из-за истребителей F-16

Такого мнения придерживается военный аналитик

Если Запад начнет переправлять на Украину свои истребители F-16, то Россия может рассматривать это как casus belli – формальный повод для объявления войны. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, вряд ли украинская сторона станет концентрировать самолеты вдоль границы в европейских странах. К примеру, на аэродромах Польши, Румынии или даже Венгрии. Ведь в случае нанесения ударов по российским территориям это станет опасным прецедентом.

"Даже если самолет взлетел, а в воздухе стал применять ракеты, это является нападением страны НАТО на Россию", – подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.

При этом он полагает, что поставки F-16 на Украину будут искусственно задерживать, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Для американцев это может оказаться проигрышным шагом, поскольку вдруг выяснится, что истребители не настолько действенные, как о них рассказывали в СМИ.

Михайлов допускает, что несколько самолетов передадут в пользование ВСУ, снимут пару пропагандистких роликов, но в боях их применять не станут – ведь российские системы дальнего действия способны бить на расстоянии 200 км. И как только F-16 окажутся в зоне действия, их собьют, сообщает Общественная служба новостей.

Ранее европейские эксперты выразили мнение, что поставки западных истребителей Украине могут обернуться катастрофой, которая приведет к полному краху страны.