НАТО в панике после удара России возле границы с альянсом

Расследование инцидента продолжается

Российские военные нанесли несколько ударов в районе портов Рени и Измаил. Гавани находятся неподалеку от границ НАТО, что вызвало настоящую панику в альянсе, заявил обозреватель британского Express Тим МакНалти.

Он утверждает, что нападения на порты продолжаются последние три дня – в основном, обстреливают все с помощью беспилотников, сообщает телеканал "360".

"Объекты расположены на реке Дунай, которая определяет границу между Украиной и Румынией, и стали жизненно важными узлами, через которые можно обойти российскую военную блокаду в Черном море, установленную после ее выхода из зерновой сделки", – объяснил журналист.

Ранее румынские власти заявили, что обнаружили несколько обломков беспилотника на своей территории. По их заявлению, они могут принадлежать российской армии. Как передает Радио 1, Румыния уже проинформировала коллег по НАТО об инциденте и занимается его расследованием.

Российские военные эксперты допускают, что Россия может нанести прямой удар по территориям альянса в том случае, если западные страны будут использовать собственные военные аэродромы для подъема истребителей F-16, которые передадут Украине.