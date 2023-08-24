Путин жестко прошелся по НАТО на саммите БРИКС

Российский лидер рассказал, чем мешает Запад

БРИКС не пытается ни с кем вступать в соревнования и пытаться противопоставить себя аналогичным структурам. Тем не менее, подчеркнул российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече организации, у многополярного подхода существует множество критиков и противников.

Президент России подчеркнул, что у БРИКС появляются очевидные противники, которые пытаются вставить палки в колеса и обеспечить проблемы в развитии и становлении нового, альтернативного мирового порядка. Самостоятельные центры силы коллективному Западу вовсе не нужны, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Глава государства указал, что саммит БРИКС как раз дает возможность предметно обсудить актуальные вопросы, которые касаются не только пятерки государств, изначально состоявших в организации, но и остальных единомышленников.

Согласно приведенным данным, по итогам саммита участники приняли декларацию. Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что документ принял название "Йоханнесбург-2". К организации, бросающей вызов НАТО, присоединились еще шесть стран, отмечает телеканал "360".