Путин жестко прошелся по НАТО на саммите БРИКС

Путин жестко прошелся по НАТО на саммите БРИКС
Владимир Путин. Фото: President Of Russia/www.globallookpress.com
Российский лидер рассказал, чем мешает Запад

БРИКС не пытается ни с кем вступать в соревнования и пытаться противопоставить себя аналогичным структурам. Тем не менее, подчеркнул российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече организации, у многополярного подхода существует множество критиков и противников.

Президент России подчеркнул, что у БРИКС появляются очевидные противники, которые пытаются вставить палки в колеса и обеспечить проблемы в развитии и становлении нового, альтернативного мирового порядка. Самостоятельные центры силы коллективному Западу вовсе не нужны, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Глава государства указал, что саммит БРИКС как раз дает возможность предметно обсудить актуальные вопросы, которые касаются не только пятерки государств, изначально состоявших в организации, но и остальных единомышленников.

Согласно приведенным данным, по итогам саммита участники приняли декларацию. Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что документ принял название "Йоханнесбург-2". К организации, бросающей вызов НАТО, присоединились еще шесть стран, отмечает телеканал "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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