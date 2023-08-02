Бразилия неожиданно обрушила план Путина по БРИКС

Бразилия неожиданно обрушила план Путина по БРИКС
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Союзник отказался от главной тактики стратегов делолларизации

Даже в условиях масштабного санкционного давления со стороны коллективного Запада Россия уверенно сохраняет позиции одной из мировых держав. На глобальной арене к Москве тянутся страны, уставшие от гегемонии США и их партнеров.

Новые горизонты союзнических отношений Кремль открывает в Азии и Африке. Будучи лидером ряда международных организаций, Россия выступает посредником в процессии объединения многих государств. Активная работа ведется по линии ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ, БРИКС и других союзов.

Внимание мирового сообщества сегодня особенно приковано к БРИКС. В конце августа должен состояться саммит организации, принятые там решения могут существенно повлиять на геополитическую обстановку в мире.

Однако член БРИКС Бразилия решила бить по союзникам России. Она заняла принципиальную позицию относительно расширения организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких источников в правительственных кругах.

К союзу России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР могли бы пригнуть более 20 стран. Такую идею рассматривают, к к примеру, Иран, Египет и другие союзники Кремля. Однако консенсус возможен только при согласии всех членов.

Меж тем, Бразилия выступает против расширения БРИКС. Позиция страны заключается в стремлении сохранить нынешнее положение дел. Однако чиновники не исключают, что рано или поздно придется уступить. Разумеется, важное значение будет иметь позиция России.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

Подайте копеечку: всплыло видео клянченья денег у зрителей в пользу Украины на фестивале Вайкуле

Позорное и отвратительное действо

"К союзникам так не относятся": Зеленский ополчился на ближайшего соратника из НАТО

Киев ссорится с друзьями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей