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Даже в условиях масштабного санкционного давления со стороны коллективного Запада Россия уверенно сохраняет позиции одной из мировых держав. На глобальной арене к Москве тянутся страны, уставшие от гегемонии США и их партнеров.
Новые горизонты союзнических отношений Кремль открывает в Азии и Африке. Будучи лидером ряда международных организаций, Россия выступает посредником в процессии объединения многих государств. Активная работа ведется по линии ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ, БРИКС и других союзов.
Внимание мирового сообщества сегодня особенно приковано к БРИКС. В конце августа должен состояться саммит организации, принятые там решения могут существенно повлиять на геополитическую обстановку в мире.
Однако член БРИКС Бразилия решила бить по союзникам России. Она заняла принципиальную позицию относительно расширения организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких источников в правительственных кругах.
К союзу России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР могли бы пригнуть более 20 стран. Такую идею рассматривают, к к примеру, Иран, Египет и другие союзники Кремля. Однако консенсус возможен только при согласии всех членов.
Меж тем, Бразилия выступает против расширения БРИКС. Позиция страны заключается в стремлении сохранить нынешнее положение дел. Однако чиновники не исключают, что рано или поздно придется уступить. Разумеется, важное значение будет иметь позиция России.
Позорное и отвратительное действо