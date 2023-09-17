Президент Финляндии устроил провокацию на встрече с Путиным

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Финский лидер Саули Ниинисте многократно встречался с Владимиром Путиным. В беседе с американскими журналистами он вспомнил о том, как виделся с главой России незадолго до начала СВО на Украине.
Ниинисте говорит, что в феврале 2022-го года российский президент вел себя довольно осторожно, хотя не скрывал своего воинствующего настроя. По его словам, Путин был буквально одержим культурой своей страны и очень много говорил об этом.
Тогда президент Финляндии решил устроить провокацию и проверить знания главы России. Он спросил его о стихотворении Лермонтова "Смерть поэта", посвященного Александру Пушкину. Однако Владимир Путин сумел достойно ответить коллеге.
"Он знал об этом все – для него это Россия, Россия в целом", – признался финн.
Ниинисте утверждает, что на эту тему российский лидер рассуждал примерно полчаса.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп похвалил Владимира Путина.
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