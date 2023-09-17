Президент Финляндии устроил провокацию на встрече с Путиным

Президент Финляндии устроил провокацию на встрече с Путиным
Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ww.globallookpress.com
Глава России достойно вышел из ситуации

Финский лидер Саули Ниинисте многократно встречался с Владимиром Путиным. В беседе с американскими журналистами он вспомнил о том, как виделся с главой России незадолго до начала СВО на Украине. 

Ниинисте говорит, что в феврале 2022-го года российский президент вел себя довольно осторожно, хотя не скрывал своего воинствующего настроя. По его словам, Путин был буквально одержим культурой своей страны и очень много говорил об этом.

Тогда президент Финляндии решил устроить провокацию и проверить знания главы России. Он спросил его о стихотворении Лермонтова "Смерть поэта", посвященного Александру Пушкину. Однако Владимир Путин сумел достойно ответить коллеге.

"Он знал об этом все – для него это Россия, Россия в целом", – признался финн.

Ниинисте утверждает, что на эту тему российский лидер рассуждал примерно полчаса. 

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп похвалил Владимира Путина.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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