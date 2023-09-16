Американец поделился своими впечатлениями

Затянувшийся на территории украинского государства конфликт у многих здравомыслящих политиков вызывает серьезные опасения. Агрессивные действия киевского режима под руководством западных кураторов могут обернуться самыми плачевными последствиями. Примечательный обмен любезностями по этому вопросу произошел между нашим главнокомандующим Владимиром Путиным и бывшим лидером США Дональдом Трампом.



Так, экс-руководитель Соединенных Штатов Америки давно заявляет о необходимости разделаться с проблемным вопросом и даже обещал решить его за рекордно короткие сроки, если снова окажется во главе страны. Владимир Владимирович обратил внимание на заверения Трампа и сообщил, что Москва приветствует готовность политика разобраться с ситуацией за считанные дни.



Это похвала привела бывшего президента США в восторг.

"Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи", – поделился своими эмоциями экс-лидер Америки.



Любопытно, что Трамп заявлял: он может решить проблему на Украине за 24 часа. Он не стал раскрывать детали своего хитроумного плана, однако подчеркнул, что быстро договорился бы о переговорах между Москвой и Киевом.



К слову, ранее в США "раскрыли" ловкий план Владимира Путина по разрушению Европы и Североатлантического альянса.

