Трампа официально взяли под арест

Экс-президент был арестован в штате Джорджия

Свистопляска вокруг бывшего американского главнокомандующего Дональда Трампа не прекращается. Выяснилось, что политика все-таки официально взяли под арест.



Бывший глава Соединенных Штатов Америки был арестован по делу о попытках вмешаться в выборный процесс в Джорджии. Страна обвинения уверяет, что Трамп пытался изменить результаты в свою пользу, сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".



Как отмечает телеканал "360", ранее Трамп сам явился, чтобы добровольно сдаться. При этом экс-лидер свою вину не признает.



Интернет-издание "МИР24" добавляет, что после ареста экс-главнокомандующего отпустили на свободу под залог в 200 тысяч долларов.

