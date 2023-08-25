Трампа официально взяли под арест

Экс-президент был арестован в штате Джорджия

Свистопляска вокруг бывшего американского главнокомандующего Дональда Трампа не прекращается. Выяснилось, что политика все-таки официально взяли под арест.

Бывший глава Соединенных Штатов Америки был арестован по делу о попытках вмешаться в выборный процесс в Джорджии. Страна обвинения уверяет, что Трамп пытался изменить результаты в свою пользу, сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".

Как отмечает телеканал "360", ранее Трамп сам явился, чтобы добровольно сдаться. При этом экс-лидер свою вину не признает.

Интернет-издание "МИР24" добавляет, что после ареста экс-главнокомандующего отпустили на свободу под залог в 200 тысяч долларов.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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