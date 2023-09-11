Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине

Глава государства ранее давал важное обещание

В следующем году саммит стран БРИК пройдет в Бразилии. В этом году президент России Владимир Путин не смог посетить мероприятие из-за трудностей в связи с ордером МУС на его арест. Власти ЮАР не смогли решить проблему до предполагаемого визита, поэтому российскому лидеру пришлось участвовать в нем в режиме онлайн.

На этом фоне глава Бразилии Лула да Сильва заявил, что никаких трудностей для личного визита Путину в страну точно не будет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Отдельно он заверил, что пока будет находиться на посту президента, лидер России не будет арестован по ордеру МУС.

Однако уже на следующие сутки, как отмечают комментаторы в Сети, Лула да Сильва "переобулся в прыжке". Он резко изменил свое заявление о Путине, указав, что не имеет понятия, будет ли российский лидер арестован, если приедет в Бразилию, сообщает "Радио 1".

"Решает судебная система, а не правительство", – указал бразилец.

При этом он заявил, что не понимает, почему Бразилия подписывала какие-то документы с МУС. Да Сильва выразил мнение, что развивающиеся страны часто принимают решения, которые наносят им ущерб.

Ранее в МУС стали опасаться, что российская сторона может отомстить из-за ордера на арест Владимира Путина.