Ареста не боится: Путин готовится к отъезду из России

Ареста не боится: Путин готовится к отъезду из России
Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент лично посетит саммит БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в эфире местной радиостанции заявил, что предстоящий саммит БРИКС не будут проводить в онлайн формате, поскольку все лидеры решили приехать на мероприятие лично. Это касается и Владимира Путина, который уже готовится к отъезду из России с 22 по 24 августа. Официально информацию в Кремле не подтверждали.

Ранее существовали предположения, что из-за выданного ордера МУС на арест российский лидер будет принимать участие в саммите по видеосвязи. После в ЮАР заявили, что прорабатывают вопрос о прибытии Владимира Путина на встречу БРИКС – этому будет способствовать новый законопроект, который разрешит властям самостоятельно принимать решения кого арестовывать согласно решению Международного уголовного суда, а кого нет.

На этом фоне глава России не боится, что его могут задержать во время визита, несмотря на признание ЮАР юрисдикции МУС. Всего в состав БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Каждый из лидеров стран собирается принять участие в саммите лично.

Источник: Eyewitness News
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