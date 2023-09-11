Путин резко отреагировал на слова Пескова о "дронах" и "дрынах"

Президента немного шокировали заявления чиновника

Cпецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков (не является пресс-секретарем президента) выступил на ВЭФ-2023. Во время мероприятия он выступил с речью, в которой сделал неоднозначеное заявление о дронах.

Чиновник утверждает, что "дрон" – это "почти что то же самое что дрын, но только летающий", передает РБК. Он отметил, что сейчас страна страдает от отсутствия правильных названий. Это касается и "непонятных" формулировок вроде БПЛА.

"Наш подход такой: мы считаем, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков", – пояснил он.

Песков считает, что на этом фоне можно провести прямую аналогию между словами "дрын" и "дрон".

"Раньше у нас была конница, теперь функцию конницы выполняет дронница", – заявил чиновник.

Это не первый раз, когда спецпредставитель президента делает подобное заявление. В июне во время встречи с Владимиром Путиным он рассказывал ему о "дрынострое". На что глава государства после слов Пескова резко махнул кулаком, будто делая замах, и отметил, что "дрон" и "дрын" все же разные вещи.