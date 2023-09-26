Союз привел к новым проблемам

Процесс присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу оказался простым и стремительным. Страна соответствовала всем требованиям организации, а также пошла на уступки Турции, поэтому никаких проблем у нее не возникло. Уже после вступления страны в НАТО финны получили жесткий удар, осознав, как дорого им обходится членство.

Как написало издание The New York Times, процесс полной интеграции потребует серьезных усилий. Хотя изначально Хельсинки полагали, что сделка выгодная – НАТО прикрывает их ядерным зонтиком, а взамен получает партнера в критической близости к России, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Выяснилось, что руководство альянса выставляет высокие критерии к новым членам, требуя от них серьезных расходов на вооружение, инфраструктуру и устанавливая необходимую численность войск, передает "Радио 1". Чтобы удовлетворить эти требования финнам придется серьезно раскошелиться.

Военный эксперт Игорь Никулин уверен: местные политики еще не до конца осознали, что на самом деле их ждет, сообщает "Пятый канал". Решением о вступлении в НАТО финны лишили себя российских ресурсов, сырья и рынка сбыта в целом. Дополнительно их ожидает существенный отток туристов из России.

"Очень скоро они осознают, что финские костюмы, допустим, в Европе никому не нужны. Или изделия из радиотехники", – заявил он.

При этом Никулин подчеркивает, что гарантий защиты со стороны альянса в случае нападения, по сути, нет. От силы указывается, что при большой войне именно Финляндия примет на себя первый удар.

Ранее финнов озадачил запуск российской ракеты в Балтике.