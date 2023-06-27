Финляндия отказывается впускать россиян после мятежа

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Финские власти планируют ужесточить въезд на территорию своей страны для граждан России, поскольку, по их мнению, они представляют опасность для международных отношений Финляндии. Об этом говорится в сообщении правительства.
Помимо прочего, финны считают, что россиянам с Шенгенскими визами других стран нужно запретить въезд и проезд через территорию государства. Они опасаются, что Москва может таким образом подсылать в Европу шпионов.
"Следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с острой необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления", – заявили власти.
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