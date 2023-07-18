Стало известно об ударе финнов по россиянам

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Известная финская фармкомпания Orion Pharma ушла из России. Об этом стало известно из недавнего отчета организации по итогам года, где она оценила убытки от потери российского рынка в 25 млн евро.
Еще год назад представители компании говорили, что продолжают работу в штатном режиме, несмотря на слухи о ликвидации бизнеса в РФ. Подобное стало ударом со стороны финов по россиянам, поскольку Orion является главным производителем "Метипреда", внесенного в список жизненно важных лекарств.
Когда именно компания покинула Россию неизвестно. В отчете Росздравнадзора говорится о сокращении ввода в оборот препаратов Orion. О прекращении поставок на российский рынок речи не было. Единственная пометка касается препарата "Дивигель", которого в Россию не привозили с мая 2022-го года.
Финская компания Orion Pharma работала на российском рынке в течение 15 лет. Она стала первой зарубежной фармацевтической компанией, которая решила ликвидировать собственное представительство внутри России.
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