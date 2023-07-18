Стало известно об ударе финнов по россиянам

Из страны вышел важный производитель лекарств

Известная финская фармкомпания Orion Pharma ушла из России. Об этом стало известно из недавнего отчета организации по итогам года, где она оценила убытки от потери российского рынка в 25 млн евро.

Еще год назад представители компании говорили, что продолжают работу в штатном режиме, несмотря на слухи о ликвидации бизнеса в РФ. Подобное стало ударом со стороны финов по россиянам, поскольку Orion является главным производителем "Метипреда", внесенного в список жизненно важных лекарств.

Когда именно компания покинула Россию неизвестно. В отчете Росздравнадзора говорится о сокращении ввода в оборот препаратов Orion. О прекращении поставок на российский рынок речи не было. Единственная пометка касается препарата "Дивигель", которого в Россию не привозили с мая 2022-го года.

Финская компания Orion Pharma работала на российском рынке в течение 15 лет. Она стала первой зарубежной фармацевтической компанией, которая решила ликвидировать собственное представительство внутри России.

