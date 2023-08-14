В Совбезе едким анекдотом объяснили вступление Финляндии в НАТО

Финнов остроумно подняли на смех

Ситуация на международной арене усугубляется день ото дня. Некоторое время назад власти Финляндии приняли резонансное решение стать частью Североатлантического альянса. Многие понимают, что такие действия вряд ли приведут к стабилизации обстановки. В российском Совбезе остроумным анекдотом прокомментировали произошедшее.



Забавной зарисовкой на тему мнения обычных жителей Финляндии по поводу вступления страны в НАТО поделился зампред Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев. Бывший российский главнокомандующий опубликовал остроумный анекдот в социальных сетях.



В юмористической байке финн по имени Пекке спрашивает у своего друга Матти, зачем, мол, Финляндия вступила в западную коалицию. В ответ на это товарищ зловеще говорит: "Нам угрожают русские!"



Первый задает резонный вопрос: "А почему нам угрожают русские?". Тогда Пекке с видом эксперта заявляет: "А потому, Матти, что мы вступаем в НАТО".



Описание парадоксального диалога Дмитрий Медведев украсил яркими смайликами в виде в двух орущих людей.





К слову, недавно Финляндия обрушила на россиян новый удар. В соседнем государстве не рады ни одному гражданину из нашей страны.

