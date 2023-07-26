Финляндия обрушила на россиян новый удар

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Хельсинки не собирается выносить на обсуждение вопрос с упрощением въезда для граждан России, владеющих в Финляндии недвижимостью. МИД страны сообщил, что в ближайшее время такой инициативы ожидать не стоит – все обращения власти готовы рассматривать исключительно в индивидуальном порядке.
Заместитель главы отдела по миграционным вопроса МИД Финляндии Катя Луопаярви заявила, что в Хельсинки недавно приняли меры по ужесточению для россиян. Поэтому сейчас власти не собираются вводить послабления. К тому же, политика Евросоюза располагает к ожесточению визовой политики. Как правило, введенные меры действуют до завершения каденции кабмина, хотя в ряде случаев они могут быть пересмотрены. Однако сейчас для этого нет повода.
Луопаярви добавила, что массовых обращений с просьбой по снятию ограничений на въезд со стороны России не поступало.
С начала июля в Финляндии действуют ожесточенные меры по въезду для граждан РФ – теперь они должны предоставлять обоснования для пребывания в стране. Ограничения коснулись и тех, кто владеет недвижимостью в европейской стране.
По некоторым данным, россияне, владеющие в Финляндии объектам недвижимого имущества, намерены подготовить петицию на имя президента Ниинистё для облегчения въезда.
Напомним, ранее в Хельсинки заявили о заморозке российских активов на 187 миллионов евро.
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