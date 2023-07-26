Финляндия обрушила на россиян новый удар

В Хельсинки теперь не рады ни одному гражданину из соседней страны

Хельсинки не собирается выносить на обсуждение вопрос с упрощением въезда для граждан России, владеющих в Финляндии недвижимостью. МИД страны сообщил, что в ближайшее время такой инициативы ожидать не стоит – все обращения власти готовы рассматривать исключительно в индивидуальном порядке.

Заместитель главы отдела по миграционным вопроса МИД Финляндии Катя Луопаярви заявила, что в Хельсинки недавно приняли меры по ужесточению для россиян. Поэтому сейчас власти не собираются вводить послабления. К тому же, политика Евросоюза располагает к ожесточению визовой политики. Как правило, введенные меры действуют до завершения каденции кабмина, хотя в ряде случаев они могут быть пересмотрены. Однако сейчас для этого нет повода.

Луопаярви добавила, что массовых обращений с просьбой по снятию ограничений на въезд со стороны России не поступало.



С начала июля в Финляндии действуют ожесточенные меры по въезду для граждан РФ – теперь они должны предоставлять обоснования для пребывания в стране. Ограничения коснулись и тех, кто владеет недвижимостью в европейской стране.

По некоторым данным, россияне, владеющие в Финляндии объектам недвижимого имущества, намерены подготовить петицию на имя президента Ниинистё для облегчения въезда.

Напомним, ранее в Хельсинки заявили о заморозке российских активов на 187 миллионов евро.