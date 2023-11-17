Финляндии пригрозили тяжелыми последствиями после закрытия границы с Россией

Пока Москва только готовит ответные меры

Власти Финляндии объявили, что в ночь на 18 ноября закроют четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Решение будет действовать в течение трех месяцев с возможностью продления.

Как пояснили финны, на такой шаг они пошли из-за наплыва беженцев из Ирака, Сомали и Сирии, которые использовали Россию в качестве транзитного пункта. Большинство из них переходили границу на велосипедах, из-за чего сперва пограничники ввели запрет на этот вид транспорта. Затем властям пришлось усилить ограничения, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса, подобного белорусскому, передает телеканал "360".

Принятые меры вызвали беспокойство в Москве. В российском МИД заявили, что потребуют объяснений от финской стороны и дальше будут принимать решение в зависимости от полученного ответа. Российское посольство в Финляндии также подчеркнуло, что намеревается ждать официальных пояснений от властей страны для подготовки дальнейшей реакции, сообщает RT.

Россияне в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметили, что в первую очередь ограничение затронет тех, у кого в Финляндии есть родственники. Уже давно в страну могут въехать только по приглашению от друзей и членов семьи. Остается вариант попасть в Финляндию через Норвегию, но и там власти подумывают о закрытии единственного КПП с Россией, указывает "Радио 1".

Российские политологи полагают, что решение Финляндии связано с новым курсом страны, ориентированным в первую очередь на интересы США.

"Пока гегемон не сменит курс, я думаю, что ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию. То есть и Россию будут пытаться блокировать, изолировать", – считает бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

При этом он уверен, что в первую очередь это отразится на Хельсинки, поскольку значительная часть поставок энергоносителей по низким ценам шла через территорию страны. Поэтому Финляндия, значительная часть экономического успеха которой базировалась на связи с Россией, может столкнуться с тяжелыми последствиями, подытожил он.