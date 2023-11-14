Финляндия готовится к полному закрытию границ с Россией

Финляндия готовится к полному закрытию границ с Россией
IMAGO/Sasu Makinen/www.globallookpress.com
Хельсинки жалуется на массовые потоки беженцев из третьих стран

В последние дни на границе с Финляндией возрос поток беженцев из третьих стран, пытающихся въехать в страну со стороны РФ, утверждает Yle. В связи с этим МВД страны разработало меры, нацеленные на ограничение въезда.

Министерство подготовит ряд соответствующих предложений, сообщила глава МВД Финляндии Мари Рантанен. В ряде случаев речь идет о нелегальной миграции, когда люди пытаются пересечь границу, не имея документов, отмечает телеканал "360".

В материале говорится, что многие приезжают к границе на велосипедах. При себе у этих людей не было даже виз. 

По словам Рантанен, решение вызвано неконтролируемым потоком  из РФ, но и из Сомали, Сирии и других государств. МВД Финляндии намерено добиться в установленном законом порядке либо закрыть, либо ограничить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

Позднее премьер Финляндии Петтери Орпо отреагировал на ситуацию: он обвинил Москву в том, что та "позволяет этим людям" из третьих стран пересекать российско-финляндскую границу без документов.

"Поэтому мы приступили к строгому мониторингу и подготовке. В случае необходимости мы отреагируем крайне быстро. Мы желаем гарантировать свою безопасность на границах", – высказался премьер.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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