Сохранить имущество: столкнувшимся с произволом Европы россиянам дали совет

Сохранить имущество: столкнувшимся с произволом Европы россиянам дали совет
Евросоюз. Фото: Vladimir Baranov/ Globallook Press/ Globallookpress.com
Есть хитрый способ обойти санкции

Антироссийские санкции ужесточаются с каждым годом все больше, и в очередном пакете ограничительных мер речь шла о личном имуществе россиян. Теперь, пересекая границу ЕС, россияне могут лишиться своего автомобиля и других ценных вещей методом конфискации. 

Кроме того, в новом пакете санкций говорится о том, что россияне не могут переносить через границу с ЕС смартфоны и средства личной гигиены. Однако есть обходные пути. 

Эксперты дали совет россиянам, как не потерять свои деньги и покинуть Европу на машине, избежав конфискации. По словам экспертов, стоит рассмотреть вариант выезда из Европы через Скандинавию, которая еще не до конца выполнила санкции. К примеру, можно переправиться на пароме через Балтийское море или попасть в Россию через Норвегию и Финляндию. Однако и этот вариант скоро отпадет. 

Ранее сообщалось, что европейские чиновники сами недовольны новыми мерами в адрес россиян и уже даже извинились. Они уверены, что речь идет уже об "ущемлении прав россиян".

Кроме того, Италия заявила, что не будет конфисковывать имущество у россиян. Поэтому через эту страну можно также спокойно выехать, к примеру, в Турцию и Египет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что МИД призвал россиян забыть о поездках в Европу. 

Источник: Free Press ✓ Надежный источник
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