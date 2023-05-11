Россия приготовила военный ответ Финляндии

Финны готовятся усилить сотрудничество с американцами

Хельсинки ведут переговоры по размещению американских военных баз на территории своей страны. Оборонное соглашение будет обсуждаться в течение года, и уже известно, что основным его пунктом станет размешение истребителей F-35 в Финляндии. И Россия не оставит такой шаг без ответа.

Глава делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов утверждает, что в первую очередь российская сторона будет укреплять совместную с финнами границу. Приграничную зону планируется насытить системами ПВО, а также готовится создание специального армейского корпуса. В целом военная инфраструктура России после решения Финляндии и США будет укрепляться, передает "Пятый канал".

Источники в российском посольстве в Хельсинки отдельно отметили, что перечень действий Москвы будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности НАТО.