Любопытной информацией поделились в спецслужбах

Количество поездок граждан других стран в Российскую Федерацию за первые три месяца текущего года подскочило на 17% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Такие сведения публикуют представители российской ФСБ.



Отмечается, что почти на 12% увеличилось число приезжающих в нашу страну граждан Евросоюза. В первую очередь, потоки людей хлынули из прибалтийских стран, а также Финляндии и Польши. Наибольший ажиотаж зафиксирован со стороны государств, имеющих сухопутные границы с Россией.



Так, поляки стали ездить в Россию по сравнению с прошлым годом на 69% чаще, литовцы на 42,5%, а жители Латвии на 31,7%



При этом в целом по приездам в нашу страну доминируют, как и ранее, граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.



Тем временем, зарубежные политики продолжают агрессивные действия в отношении Российской Федерации. Ранее стало известно, что коалиция Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и других приспешников коллективного Запада приготовила новый удар по нашей стране.

