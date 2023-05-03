В Россию хлынули потоки иностранцев из Финляндии и стран Балтии

В Россию хлынули потоки иностранцев из Финляндии и стран Балтии
Фото: www.unsplash.com
Любопытной информацией поделились в спецслужбах

Количество поездок граждан других стран в Российскую Федерацию за первые три месяца текущего года подскочило на 17% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Такие сведения публикуют представители российской ФСБ.

Отмечается, что почти на 12% увеличилось число приезжающих в нашу страну граждан Евросоюза. В первую очередь, потоки людей хлынули из прибалтийских стран, а также Финляндии и Польши. Наибольший ажиотаж зафиксирован со стороны государств, имеющих сухопутные границы с Россией.

Так, поляки стали ездить в Россию по сравнению с прошлым годом на 69% чаще, литовцы на 42,5%, а жители Латвии на 31,7%

При этом в целом по приездам в нашу страну доминируют, как и ранее, граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Тем временем, зарубежные политики продолжают агрессивные действия в отношении Российской Федерации. Ранее стало известно, что коалиция Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и других приспешников коллективного Запада приготовила новый удар по нашей стране.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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