Россия ответила Финляндии на решение о закрытии границ

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Россия выражает глубокие сожаления из-за вероятного решения Финляндии о закрытии оставшихся пограничных контрольно-пропускных пунктов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, с давних пор между у Москвы и Хельсинки сохранялись добрые и доверительные отношения.
К великому сожалению, указал Песков, вместо взаимного уважения Финляндия выбрала путь, по которому пошли остальные европейские государства – ныне соседи выражают "русофобскую позицию".
Как уточнили в Кремле, едва ли Россия способна в сложившихся условиях оказать влияние на дальнейшее развитие событий – диалог с Финляндией отсутствует. Впрочем, инициатором этих процессов оказалась не Москва.Песков добавил, что Россия не принимает обвинения Финляндии. Последняя считает, что российская погранслужба якобы не пропускает беженцев в страну.
"Пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", – высказался Песков.
Как отмечает gazetametro.ru, Финляндия объясняет закрытие границ с Россией необходимостью сдержать наплыв мигрантов из Сирии, Ирака и Сомали. Более того, Хельсинки считает, что Москва якобы помогает беженцам добраться до границы и обратиться за убежищем.
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