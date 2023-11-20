Москва не принимает обвинения Хельсинки в "спровоцированном" наплыве мигрантов

Россия выражает глубокие сожаления из-за вероятного решения Финляндии о закрытии оставшихся пограничных контрольно-пропускных пунктов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, с давних пор между у Москвы и Хельсинки сохранялись добрые и доверительные отношения.

К великому сожалению, указал Песков, вместо взаимного уважения Финляндия выбрала путь, по которому пошли остальные европейские государства – ныне соседи выражают "русофобскую позицию".

Как уточнили в Кремле, едва ли Россия способна в сложившихся условиях оказать влияние на дальнейшее развитие событий – диалог с Финляндией отсутствует. Впрочем, инициатором этих процессов оказалась не Москва.

Песков добавил, что Россия не принимает обвинения Финляндии. Последняя считает, что российская погранслужба якобы не пропускает беженцев в страну.

"Пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", – высказался Песков.

Как отмечает gazetametro.ru, Финляндия объясняет закрытие границ с Россией необходимостью сдержать наплыв мигрантов из Сирии, Ирака и Сомали. Более того, Хельсинки считает, что Москва якобы помогает беженцам добраться до границы и обратиться за убежищем.