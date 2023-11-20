Беженцы принялись штурмовать погранпереходы в Финляндию

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После решения Финляндии об ограничении работы пропускных пунктов с Россией в Костомукше развернули пункты временного размещения мигрантов. Российские власти приняли такие меры после того, как Хельсинки закрыли половину из действующих КПП.
Теперь, пишет "Пятый канал", беженцы из африканских и ближневосточных стран пытаются штурмовать оставшиеся пограничные переходы. Впрочем, финляндские пограничники не торопятся их принимать.
В одном из пунктов обогрева устроили проверку документов. В настоящее время там находится порядка тридцати человек, из которых половина толпится на улице. Большинство – сирийцы, которые ищут лучшей жизни в Европе.
Финские пограничники же ссылаются на ограниченные режим работы действующих КПП. Неизвестно, сколько людей они пропустят – и скольким еще придется толпиться на морозе. Теперь Финляндия предлагает беженцам въезжать в ЕС через Эстонию.
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