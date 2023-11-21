Еще одна страна заявила о нашествии мигрантов из России

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Пока Финляндия раздумывает над полным закрытием контрольно-пропускных пунктов, еще одна европейская страна заявила о нашествии мигрантов из России. Власти Эстонии утверждают, что могут прибегнуть к прекращению работы КПП на взаимной границе с российским государством.
На данный момент между странами работают пять пунктов пересечения рубежей, сообщают "Известия", один из которых закрыли в ноябре прошлого года. В итоге пешеходный остался только один. Последние годы власти страны принимают решения для укрепления российско-эстонской границы, переживая из-за опасности со стороны Москвы. И теперь в Таллине, как и Хельсинки, утверждают, что к ним начали поступать толпы нелегалов из Азии и Африки.
Например, несколько дней назад 19 человек их Сомали и Сирии пытались прорваться через КПП на Нарве.
"Поскольку у них не было законных оснований, их отправили обратно в Россию", – заявили в эстонской полиции.
В Эстонии полагают, что после полного закрытия финских пропускных пунктов все внимание нелегалов будет переадресовано в сторону их государства. И уже сейчас они готовятся оказывать сопротивление.
Пока Россия не отреагировала действиями на закрытие КПП Финляндией. В российском МИД поясняли, что ответ будет разработан в зависимости от конкретных действий финских властей, за которыми в Москве пока пристально наблюдают, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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