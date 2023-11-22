Финляндия закрывает почти всю границу с Россией: останется только один переход

Финляндия закрывает почти всю границу с Россией: останется только один переход
IMAGO/Roni Rekomaa/www.globallookpress.com
Хельсинки утверждает, что меры вовсе не направлены против соседей

Финляндия приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россиийской Федерацией, за исключением "Райя-Йосепи" – самого северного пункта в стране. Таким образом, вся восточная граница с Россией будет закрыта.

Напомним, с 18 ноября Хельсинки объявило о закрытии половины КПП из всех восьми. Впоследствии местные власти сообщили, что в скором времени закроют остальные границы. Хельсинки в оправдание ссылается на массовый поток мигрантов из стран Ближнего Востока, которые используют Россию в качестве транзита.

МИД России опротестовал решение Финляндии, заявив о поспешности принятых соседями мер – внешнеполитическое ведомство уточняет, что решение нарушает права и интересы как россиян, так и граждан Финляндии.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что КПП будут закрыты в ночь на 25 ноября. Министр утверждает, что речь идет исключительно о дополнительных мерах, в которых нет политической подоплеки – они призваны лишь "укрепить собственную территориальную целостность".

Режим работы "Райа-Йоосеппи" довольно ограниченный и составляет лишь четыре часа в сутки. Решение было разработано финляндским МВД. Со стороны РФ ему соответствует переход "Лотта", который расположен в Заполярье.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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