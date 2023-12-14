Финляндия снова угрожает закрыть границы с Россией

Финляндия снова угрожает закрыть границы с Россией
IMAGO/Heikki Saukkomaa/www.globallookpress.com
В Хельсинки заявили, что РФ снова пропускает беженцев

Хельсинки рассматривает вариант введения новых ограничений в отношении беженцев, стремящихся попасть в Финляндию со стороны России. После открытия КПП "Ваалимаа" и "Ниирала", которые заработали 12 декабря, финляндские власти усомнились в правильности своего решения.

Вскоре после открытия границ, утверждает финляндская сторона, РФ вновь пропустила беженцев на границу Финляндии. На границе оказались три десятка беженцев, включая выходцев из Сомали и Сирии, пытавшихся якобы въехать в страну на велосипедах.

Кабмин Финляндии полагает, что во избежание усугубления ситуации с беженцами можно вновь закрыть границу с Россией, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Elsingin Sanomat ✓ Надежный источник

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