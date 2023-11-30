Финляндия решила сжечь последний мост с Россией

Финляндия решила сжечь последний мост с Россией
IMAGO/Emmi Korhonen/www.globallookpress.com
В Хельсинки расторгнули договор, действовавший 11 лет

Правительство Финляндии расторгнуло договор о приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией, о чем следует из решений, опубликованных кабмином страны.

Напомним, до этого глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым Москва прекращает сотрудничество с Хельсинки в рамках указанного соглашения. Распоряжение вступит в силу 24 января, уточняет телеканал "360".

Правительство Финляндии также сообщает о полученной от российского МИД ноте – она была получена Хельсинки спустя пять дней после подписания расторжения премьером РФ. Впрочем, финляндская сторона утверждает, что со своей стороны поддерживает прекращение действия договора.

Соглашение было подписано в 2012 году и не имело определенного срока действия. По договору одна из сторон могла прекратить его действие путем уведомления другой в письменной форме. 

На российской-финской границе расположено 8 контрольно-пропускных пунктов, 18 ноября Хельсинки закрыло половину ближайших к Петербургу, заявив, что лишь пытается решить проблему с массовым потоком беженцев без документов из третьих стран. Спустя четыре дня Финляндия уже объявила, что оставит открытым лишь один КПП – "Райя-Йоосеппи". Еще спустя двое суток в Хельсинки объявили о закрытии всех КПП на границе с РФ для беженцев, которые ищут убежища.

Источник: Сайт правительства Финляндии ✓ Надежный источник
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