Финляндия решила продлить закрытие границ с Россией

В Хельсинки вновь обвиняют Москву в "гибридной операции"

Финляндские власти приняли решение о продлении закрытия границы с Российской Федерацией сроком до 14 апреля, о чем стало известно сегодня, 8 февраля.

В МВД Финляндии уточнили, что все сухопутные переходы на границе с РФ будут закрыты до указанного срока – ведомство ссылается на необходимость противодействия "иммиграции, которая угрожает национальной безопасности". Раннее открытие границ, утверждают Хельсинки, лишь снова привело бы к массовому притоку беженцев.

"Полученные данные являются подтверждением того, что Россия намерена продолжить гибридную операцию. Логично сделать предположение, что нам приходится иметь дело с долгосрочной ситуацией", – высказалась глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Для жителей Финляндии, имеющих родственников в России, добавила министр, полное закрытие границ недопустимо, что абсолютно понятно для властей. Тем не менее, утверждает Рантанен, во всем следует винить Москву, которая якобы и стала причиной того, что Финляндии необходимо "ставить национальную безопасность превыше всего".

В Москве же указывают на антироссийское поведение Хельсинки. Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неприемлемости подобных заявлений со стороны соседей.