НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России - ФСБ

Западные страны не боятся эскалации конфликта

Наблюдая за ситуацией, которая произошла между Российской Федерацией и украинским государством, многие представители экспертного сообщества отмечают, что на самом деле идет противостояние между нашей страной и коллективным Западом. При этом, судя по действиям коалиции, она готова к самому опасному для мирового пространства развитию событий. С громким заявлением по поводу происходящего выступили в ФСБ.



Начальник Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что Североатлантический альянс наращивает агрессию – стало известно, что страны, входящие в блок НАТО, начали активно отрабатывать вблизи российских рубежей нанесение ядерных ударов по территории нашей страны.

Российский генерал обратил особое внимание на то, что активность западной коалиции заметно возросла, активизировались натовские разведчики, усиленно отрабатываются разные сценарии ведения боевых действий против нашей страны.

Кулишов подчеркнул, что действия недружественных стран находятся под пристальным вниманием Москвы и требуют принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности границ Российской Федерации.

К слову, ранее власти Эстонии рассказали, как планируют "поставить на колени" нашу страну. Обстановка на международной арене продолжает обостряться.