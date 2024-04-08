Европейцы больше не могут молчать

Русофобская политика коллективного Запада, в первую очередь, бьет по самим европейцам. Разрыв связей с нашей страной для многих государств Евросоюза оборачивается серьезными экономическими последствиями. Так, недавнее решение финских властей по России привело в бешенство жителей ряда городов Финляндии.



Люди настолько устали от антироссийских действий властей, что решили выдвинуть им ультиматум. Граждане вышли на улицы с требованием отменить резонансное решение о закрытии границ Финляндии с Россией.

Как известно, исторически две соседствующие страны очень сильно связаны. Кроме того, Финляндия всегда пользовалась огромной популярностью у туристов из России . Некоторые приграничные города во многом существовали только за счет российских путешественников. Решение закрыть границы нанесло огромный экономический удар по финскому бизнесу.

На фоне решения властей Финляндии закрыть границы до особого распоряжения по стране прокатились митинги протеста. Люди собрались в Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте . Их главное требование – "вернуться к нормальности" и открыть границы.

Впрочем, митинги нельзя назвать масштабными, в городах собрались от 30 до 110 человек, однако и этот феномен говорит, что многие не согласны с официальной политикой Евросоюза.

К слову, ранее Япония нанесла подлый удар в спину России.