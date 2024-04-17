Эксперт Эпископос: провал санкций против РФ вскрыл проблемы внешней политики США

Катастрофический провал: в США обнаружили крупный просчет в отношении России
Фото: www.unsplash.com
Аналитики бьют тревогу

Уже очевидный для всех катастрофический провал жесткой санкционной политики в отношении России продемонстрировал, как сильно Соединенные Штаты Америки ошиблись, выстраивая систему антироссийских действий. На крупный просчет Вашингтона в отношении России обратил внимание известный американский аналитик Марк Эпископос.

Западный эксперт подчеркнул, что случившееся явно демонстрирует наличие серьезных глубинных проблем в сфере выстраивания Америкой внешней политики.

"Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать", – с печалью констатировал американский эксперт.

Специалист отдельно отметил, что использование санкционных режимов для достижения собственных национальных интересов – в любом случае плохая идея.

Впрочем, такая схема может сработать, если объект давления имеет достаточный стимул для того, чтобы подчиниться воле Вашингтона, а также верит в снятие санкций и благоприятный дальнейший ход событий. Как особо подчеркнул Эпископос, ни одно из этих условий не соблюдалось в ситуации с Россией.

Эксперт отметил, что такую огромную страну, обладающую серьезным весом на международной арене и богатыми ресурсами невозможно изолировать за счет санкционных режимов. План Вашингтона полностью провалился.

К слову, ранее в США признали, что зря не послушались одного предупреждения главы России Владимира Путина.

Источник: American Conservative ✓ Надежный источник
По теме

Одно предупреждение Путина наконец-то осознали в США

До американцев долго "доходило"

Вайкуле выдала подробности обернувшейся катастрофой вечеринки Пугачевой

Мероприятие прошло с меньшим размахом, чем ожидалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей