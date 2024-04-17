Аналитики бьют тревогу

Уже очевидный для всех катастрофический провал жесткой санкционной политики в отношении России продемонстрировал, как сильно Соединенные Штаты Америки ошиблись, выстраивая систему антироссийских действий. На крупный просчет Вашингтона в отношении России обратил внимание известный американский аналитик Марк Эпископос.



Западный эксперт подчеркнул, что случившееся явно демонстрирует наличие серьезных глубинных проблем в сфере выстраивания Америкой внешней политики.

"Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать", – с печалью констатировал американский эксперт.

Специалист отдельно отметил, что использование санкционных режимов для достижения собственных национальных интересов – в любом случае плохая идея.

Впрочем, такая схема может сработать, если объект давления имеет достаточный стимул для того, чтобы подчиниться воле Вашингтона, а также верит в снятие санкций и благоприятный дальнейший ход событий. Как особо подчеркнул Эпископос, ни одно из этих условий не соблюдалось в ситуации с Россией.

Эксперт отметил, что такую огромную страну, обладающую серьезным весом на международной арене и богатыми ресурсами невозможно изолировать за счет санкционных режимов. План Вашингтона полностью провалился.

К слову, ранее в США признали, что зря не послушались одного предупреждения главы России Владимира Путина.